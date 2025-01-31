Festy Ebosele, Başakşehir’de!

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir, Festy Ebosele transferini açıkladı.

Turuncu-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Championship ekiplerinden Watford'da forma giyen İrlandalı milli futbolcu Festy Ebosele ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı. Festy Ebosele'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

22 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Derby County ve Udinese'de de forma giydi. Bu sezon Watford ile 19 resmi maça çıkan Ebosele, 1 gol, 1 asistle oynadı.