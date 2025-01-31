Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hayal kırıklığı yaşıyorum
Giriş Tarihi: 31.1.2025

Hayal kırıklığı yaşıyorum

Solskjaer, Twente karşısında ortaya konulan futbolun kendisi açısından büyük hayal kırıklığı olduğunu dile getirdi

Hayal kırıklığı yaşıyorum
Beşiktaş Teknik direktörü Ole Gunnar Solskajer, maçın ardından şunları söyledi: "Zaman zaman topa sahip olmayı başarsak da çok ağır oynadık. Özellikle kendi sahamızda kaptırdığımız toplarla rakibe çok sayıda kontratak imkanı tanıdık. Golü de böyle bir pozisyonda yedik. Kendi adıma büyük hayal kırıklığı yaşıyorum" dedi. Norveçli hoca, Ciro Immobile ve Rafa Silva ile ilgili soruya da "Ciro ilk yarının sonlarına doğru sakatlandı, çıkarmak zorunda kaldık. Rafa'nın da maçı öncesi ağrıları vardı. Elinden geleni yaptı ancak topalladığını gördük ve kendisini riske atmamak adına oyundan aldık. Her iki isim de her zaman oynamak isteyen futbolcular" cevabını verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hayal kırıklığı yaşıyorum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA