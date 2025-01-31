Beşiktaş Teknik direktörü Ole Gunnar Solskajer, maçın ardından şunları söyledi: "Zaman zaman topa sahip olmayı başarsak da çok ağır oynadık.Golü de böyle bir pozisyonda yedik. Kendi adıma büyük hayal kırıklığı yaşıyorum" dedi. Norveçli hoca, Ciro Immobile ve Rafa Silva ile ilgili soruya da "Ciro ilk yarının sonlarına doğru sakatlandı, çıkarmak zorunda kaldık.Elinden geleni yaptı ancak topalladığını gördük ve kendisini riske atmamak adına oyundan aldık. Her iki isim de her zaman oynamak isteyen futbolcular" cevabını verdi.