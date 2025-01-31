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Giriş Tarihi: 31.1.2025 13:08

Ognjen Mimovic, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin Kızılyıldız takımından kadrosuna kattığı Sırp oyuncu Ognjen Mimovic, İstanbul'a geldi. Mimovic ile 4.5 yıllık sözleşme yapılacak.

DHA
Ognjen Mimovic, Fenerbahçe için İstanbul’a geldi!

Fenerbahçe, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic'in transferi için anlaşma sağlandığını duyururken Sırp oyuncu İstanbul'a geldi.

Öğle saatlerinde Belgrad'tan İstanbul'a gelen 20 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe atkısı açtı, havaalanındaki yolcular ve çalışanların fotoğraf isteğini geri çevirmedi.

Sarı-lacivertli ekip, bu sezon Sırbistan ekibi ile 19 resmi maça çıkan ve 1 gol, 2 asistlik performans sergileyen 20 yaşındaki sağ bek oyuncusunun transferini sağlık kontrollerinin ardından tamamlayacak.

Mimovic ile 4.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

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Ognjen Mimovic, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi!
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