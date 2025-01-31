Ole Gunnar Solskjaer: "Roma 1 günde inşa edilmedi"

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında deplasmanda Twente'ye 1-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından siyah-beyazlılar Avrupa Ligi'ne veda etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımında teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Zor bir dönemden geçtiklerini ifade eden Solskjaer, "Kazanmayı öğrenmek zorundayız. Hücumda fırsatlar yaratmayı öğrenmeliyiz. Zor bir dönemden geçiyoruz. İstikrar sağlamamız ve bu oyuncu grubuna uyan oyun planını bulmak zorundayız. Bunun için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"RAFA CESUR BİR OYUNCU"

Rafa Silva'nın maç öncesi ağrıları olduğunu dile getiren 51 yaşındaki teknik adam "Rafa'nın maçtan önce kalçasında ağrıları vardı. Rafa cesur bir oyuncu. Oynamak istedi. Maçın ilerleyen bölümlerinde oyunu kontrol etmekte zorlandık. Bu değişikliği yapmak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

"ÇOK TOP KAYBI YAPTIK"

Athetic Bilbao maçıyla alakalı gelen soruya Solskjaer, "Futbol böyle bir oyun, tutku olması lazım. Athletic Bilbao maçında tutkulu oynayan bir takım vardı. O maça göre kötü bir oyun oynadık. Twente'nin golünden önce 2 fırsat yakaladık. Gol atınca işlerin değişmesi küçük anlarla belli oluyor. O maçta büyük bir atmosfer vardı. Bugün oyuncularım bir şeyler yapmak istediler. İlk yarıda pas anlamında doğru şeyleri yapmak varken, fantastik paslar vermeye çalıştık ve bu yüzden çok top kaybı yaptık. Bunu düzeltmemiz lazım" şeklinde konuştu.

"ROMA 1 GÜNDE İNŞA EDİLMEDİ"

Norveçli teknik adam sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Duygularımızı kontrol etmeyi öğrenmemiz lazım. Son 10 dakikada gol atmak için çok çabaladık ve bu yüzden sürekli uzun oynamaya çalıştık. Daha hızlı paslarla topu doğru yerlere ulaştırmamız lazım. Bunu öğrenmek zorundayız. Roma 1 günde inşa edilmedi. Her şey zaman alıyor. Oyuncularımıza inanç ve güven aşılamak zorundayız"

JOSEPH OOSTİNG: MAÇTA ÇOK FAZLA BASKI YARATTIK

Play-Off turuna kaldıkları için mutlu olduklarını belirten Twente Teknik Direktörü Oosting, "Bu galibiyet bana büyük bir doğum günü hediyesi oldu. Maçta çok fazla baskı yarattık. Pozisyonlarımız oldu. Sakin bir şekilde gol fırsatları yarattık. Oyunun hücum tarafında iyiydik. Galip geldiğimiz ve Play-Off turuna kaldığımız için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"BUNU HİÇ KİMSE BEKLEMİYORDU"

Avrupa Ligi'ne devam ettikleri için çok mutlu olduğunu ifade eden Joseph Oosting, "Avrupa Ligi'nde devam etmekten dolayı çok mutluyum. Tur atladık. Bunu hiç kimse beklemiyordu ama biz hep beraber başardık" dedi.