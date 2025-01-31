Şahin’in yerine Niko Kovac geldi

AlmanyaBundesliga ekibi Dortmund'da görevine son verilen teknik direktör Nuri Şahin'in ardından takımın başına Hırvat teknik adam Niko Kovac getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Borussia Dortmund, Niko Kovac'ı yeni teknik direktör olarak görevlendirdi.Bundesliga maçının ardından resmi olarak görev alacak" denildi.