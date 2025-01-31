Şahin’in yerine Niko Kovac geldi

Almanya
Bundesliga ekibi Dortmund'da görevine son verilen teknik direktör Nuri Şahin'in ardından takımın başına Hırvat teknik adam Niko Kovac getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Borussia Dortmund, Niko Kovac'ı yeni teknik direktör olarak görevlendirdi. Berlin doğumlu 53 yaşındaki teknik adam ile 30 Haziran 2026'ya kadar geçerli bir sözleşme imzalandı ve pazar günü kulübün Heidenheim'a karşı oynayacağı
Bundesliga maçının ardından resmi olarak görev alacak" denildi. Tecrübeli çalıştırıcı Kovac, bir ara Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti.