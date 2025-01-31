Salvatore Foti: "Hak ederek üst tura çıkmayı başardık"

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Fenerbahçe deplasmanda Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertli ekip, bu sonucun ardından play-off turuna kaldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti ile Midtjylland Teknik Direktörü Thomas Thomasberg açıklamalarda bulundu.

"TURU HAK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Turu geçmeyi hak ettiklerini söyleyen Foti, "Az oyuncuyla gelmiş olmamızdan dolayı bizler için zor maç olacağını biliyorduk. Çok iyi ilk yarı geçirdik, topla çok iyiydik. Son 20 metrede pas tercihlerinde hata yaptık. En iyi olduğumuz bölümde golü yedik ama çok iyi reaksiyon gösterdik. İkinci yarı acı çektik çünkü oyuncu değişikliği yapmak zordu. İsmail ve Mert Hakan gibi uzun süredir oynamayan oyuncular oynadı. 8 maçlık sürece bakınca turu geçmeyi hak ettiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"HOCAMIZ BİR LİSTE YAPACAK"

Çok zorlu maçlar oynadıklarına değinen Salvatore Foti, "Takıma yeni katılanlar muhakkak bizlere yardım edecekler. Lyon maçı ve bugün sayısal anlamda çok eksiklik yaşadık. Özellikle yeni yapacağımız transferler bize yardımcı olacak. Tekrardan hocamız bir liste yapacak. Hedef olarak şunu söyleyebilirim hocamızdan öğrendiğim bir şey varsa maç maç, adım adım bakmaktır. Uzun vadeli değil, maç maç düşünmektir. 8 zorlu maçın sonunda hak ederek üst tura çıkmayı başardık. Çok zorlu maçlar oynadık ama turu geçmeyi hak ettiğimizi düşünüyorum" yorumlarında bulundu.

"MAÇIN SON DAKİKALARI ZOR ANLARDI"

Kazanmak için savaştıklarını söyleyen Foti, "Maçın son dakikaları zor anlardı, çok yorulmuştu takım. Saha içinde zor anlar yaşadık, rakip beraberliği yakalayınca diğer maçlara da bakmamız gerekti. Kolay değildi. Kazanmak için savaştık. 2-2 bitti ve bizi bir üst tura taşıdı, bu yüzden mutluyuz" şeklinde konuştu.

THOMAS THOMASBERG: BUGÜN İYİ BİR GÖRÜNTÜ SERGİLEDİK

Bugün iyi bir görüntü sergilediklerini belirten Midtjylland Teknik Direktörü Thomas Thomasberg, "Heyecanlı bir maç oldu. Beraberlik bizim için yeterli olacaktı. Beraberliği yakaladığımızda Fenerbahçe kulübesinde biraz panik oldu. 1 gol onlar için de fark yaratabilirdi. Sonuçtan mutluyuz. Yolumuza devam etmek istiyoruz. Kendimizi hazır tutuyor ve inanıyoruz. Bugün iyi bir görüntü sergiledik. Takımımdan, enerjisinden ve verdikleri mücadeleden memnunum. İyi oynadık, iyi mücadele ettik" dedi.

"FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN AYNI SEVİYEDE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Fenerbahçe ve muhtemel rakipleri arasında yer alan Galatasaray'ın aynı seviyede olduğunu aktaran Thomasberg, "Hedefimiz play-off'a gitmekti, bundan memnunuz. Fenerbahçe'ye karşı oynadık. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın aynı seviyede olduğunu düşünüyorum. Türkiye'ye gitmek atmosfer açısından biraz farklı oluyor" sözlerini sarf etti.