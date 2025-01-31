Son dakika haberi: Fenerbahçe, Mimovic transferini açıkladı!

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe; Diego Carlos, Anderson Talisca ve Milan Skriniar'ın ardından dördüncü takviyesini gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertliler, Kızılyıldız'dan Ognjen Mimovic ile anlaşmaya vardı. Kuüpten yapılan açıklamada, Mimovic'in transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varıldığı duyuruldu.
20 yaşındaki futbolcu, Kızılyıldız formasıyla bu sezon 19 maçta 1.437 dakika süre alırken, 1 gol ve 2 asistlik skor katkısı üretti.
Transfer Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 31, 2025
Kulübümüz, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic'in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Mimovic sağlık kontrolleri ve transferin tamamlanması için İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine… pic.twitter.com/pe5RYwUpv9