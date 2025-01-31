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Giriş Tarihi: 31.1.2025 11:08 Son Güncelleme: 31.1.2025 11:19

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Mimovic transferini açıkladı!

Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'in transferi için Kızılyıldız ve oyuncunun kendisiyle prensip anlaşmasına vardığını açıkladı. Genç oyuncu, İstanbul'a gelmek üzere yola çıktı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Mimovic transferini açıkladı!

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe; Diego Carlos, Anderson Talisca ve Milan Skriniar'ın ardından dördüncü takviyesini gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertliler, Kızılyıldız'dan Ognjen Mimovic ile anlaşmaya vardı. Kuüpten yapılan açıklamada, Mimovic'in transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varıldığı duyuruldu.

20 yaşındaki futbolcu, Kızılyıldız formasıyla bu sezon 19 maçta 1.437 dakika süre alırken, 1 gol ve 2 asistlik skor katkısı üretti.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe, Mimovic transferini açıkladı!
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