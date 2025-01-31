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Giriş Tarihi: 31.1.2025 18:28 Son Güncelleme: 31.1.2025 18:41

Süper Lig devlerinden Tayfur Bingöl'e ilgi!

Eyüpspor ile yeniden çıkışa geçen tecrübeli futbolcu Tayfur Bingöl'ü Süper Lig devleri radarına aldı.

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Süper Lig devlerinden Tayfur Bingöl’e ilgi!

Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor forması giyen tecrübeli futbolcu Tayfur Bingöl son haftalarda yeniden çıkışa geçti.

32 yaşındaki oyuncu birçok pozisyonda oynaması sebebiyle İstanbul ekibinde adeta 'joker' görevi görüyor.

SÜPER LİG DEVLERİ LİSTESİNE ALDI

Bonservisi Beşiktaş'ta bulunan Tayfur Bingöl'ü Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer listesine ekledi. Son Bodrum FK maçında takımına galibiyeti getiren golü atan Tayfu bu sezon 16 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Tecrübeli futbolcunun Beşiktaş ile 2026 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Süper Lig devlerinden Tayfur Bingöl'e ilgi!
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