Beşiktaş’ta 100 milyon euro’luk ağır transfer faturası!

Siyah-beyazlılarda, sezona başlarken "Avrupa'daki kötü imajını düzelteceğiz" sözleri hem eski yönetim hem de teknik ekip tarafından sarf edilmişti. Ancak gelinen noktada Beşiktaş, 100 milyon Euro'luk maliyete karşı 36 takım arasında 28. olarak büyük bir hüsran yaşadı.
ÖNCEKİ YÖNETİM DÖNEMİNDEN 10 OYUNCU ALINDI
Siyah-beyazlılarda bir önceki yönetim döneminde takıma 10 oyuncu alındı. Bu isimlerden Rafa Silva ve Gabriel Paulista için bonservis ödenmedi. Al-Musrati 12, Ernest Muçi 10 milyon Euro'ya kadroya katıldı. Uduokhai 6.5, Joao Mario 2, Immobile 2, Emirhan Topçu 3.4 ve Can Keleş 2.8 milyon Euro bedelle takıma dahil edildi.
KISIR DÖNGÜ GİBİ... ÇÖZÜM YENİDEN TRANSFER
Takımın maaş bütçesi ise bir önceki sezona göre 20 milyon Euro artarak 58 milyon Euro'ya ulaştı. Hem bonservis hem de maaş konusunda Beşiktaş'ın sorumluluğu 100 milyon Euro'yu buldu ancak siyah-beyazlılar bunun karşılığında ligde kasım ayı gelmeden şampiyonluk yarışına havlu attı ve liderin 22 puan gerisine düşüldü.
Avrupa'da 24 takım arasında dahi yer alamazken 8 maç sonunda yalnızca 9 puan toplandı. Beşiktaş'ın önünde tek kulvar kaldı; o da Ziraat Türkiye Kupası. Sahadaki sonuçlar kadar ekonomik olarak da büyük zarar yaşayan siyah-beyazlı ekipte, çözüm olarak yeniden transfer mecburiyeti ortaya çıktı.