Beşiktaş’ta 100 milyon euro’luk ağır transfer faturası!

KISIR DÖNGÜ GİBİ... ÇÖZÜM YENİDEN TRANSFER

Takımın maaş bütçesi ise bir önceki sezona göre 20 milyon Euro artarak 58 milyon Euro'ya ulaştı. Hem bonservis hem de maaş konusunda Beşiktaş'ın sorumluluğu 100 milyon Euro'yu buldu ancak siyah-beyazlılar bunun karşılığında ligde kasım ayı gelmeden şampiyonluk yarışına havlu attı ve liderin 22 puan gerisine düşüldü.