Beşiktaş’ta Solskjaer’in ekibine takviye! ManU’dan geliyor...

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in ekibine takviye geliyor.

The Athletic'te yer alan habere göre, Manchester United'da performans analisti olarak görev yapan Tom Green, Beşiktaş'a katılacak. Green'in siyah-beyazlılarda da benzer bir rol alacağı ancak görevinin daha üst düzey olduğu ifade edildi.

2017 yılından bu yana Manchester United'da çalışan Green, İngiliz ekibinde Solskjaer ile birlikte de çalışmıştı. 33 yaşındaki Green, daha önce; Stoke City, Burton Albion ve Derby gibi takımlarda görev aldı.