Kayserispor - Trabzonspor | Şenol Güneş’in ilk 11 tercihi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta heyecanı devam ediyor. Bu sezon deplasmanda henüz galibiyet alamayan Trabzonspor Kayserispor'a konuk oluyor. Ligde üst üste iki maç kazanan Trabzonspor galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.
Saat 19.00'da başlayacak olan zorlu karşılaşma öncesinde Şenol Güneş'in ilk 11 tercihi belli oldu.
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Arif, Kolovetsios, Hasan Ali, Karimi, Kartal, Bourabia, Cardoso, Mane, Nazon.
Trabzonspor: Uğurcan, Batagov, Savic, Malheiro, Eren, Umut G., Mendy, Ozan, Sikan, Visca, Banza.