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Giriş Tarihi: 1.2.2025 15:02 Son Güncelleme: 1.2.2025 15:32

Kayserispor - Trabzonspor | Şenol Güneş'in ilk 11 tercihi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor'a konuk oluyor. Bu sezon deplasmanda galibiyet alamayan bordo-mavili takım bu maçı kazanarak bir ilki yaşamak istiyor. Saat 16.00'da başlayacak olan zorlu karşılaşma öncesi Şenol Güneş'in ilk 11 tercihi belli oldu.

Kayserispor - Trabzonspor | Şenol Güneş’in ilk 11 tercihi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta heyecanı devam ediyor. Bu sezon deplasmanda henüz galibiyet alamayan Trabzonspor Kayserispor'a konuk oluyor. Ligde üst üste iki maç kazanan Trabzonspor galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.

Saat 19.00'da başlayacak olan zorlu karşılaşma öncesinde Şenol Güneş'in ilk 11 tercihi belli oldu.

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Arif, Kolovetsios, Hasan Ali, Karimi, Kartal, Bourabia, Cardoso, Mane, Nazon.

Trabzonspor: Uğurcan, Batagov, Savic, Malheiro, Eren, Umut G., Mendy, Ozan, Sikan, Visca, Banza.

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Kayserispor - Trabzonspor | Şenol Güneş'in ilk 11 tercihi belli oldu
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