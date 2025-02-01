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Giriş Tarihi: 1.2.2025 22:53

Lider Liverpool, Bournemouth'u Salah'ın golleriyle geçti

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında lider Liverpool, deplasmanda Bournemouth'u Salah'ın golleriyle 2-0 mağlup ederek puanını 56'ya yükseltti.

AA
Lider Liverpool, Bournemouth’u Salah’ın golleriyle geçti

İngiltere Premier Lig 24. hafta maçında Bournemouth ile Liverpool, Vitality Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Konuk ekip karşılaşmayı Muhammed Salah'ın 30. ve 75. dakikalarda attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Bournemouth ağlarını iki kez havalandıran Mısırlı golcü, bu sezon ligdeki gol sayısını da 21'e çıkardı. Premier Lig'deki toplam gol sayısını da 178 yapan Salah, lig tarihinin en golcü 6. oyuncusu oldu.

Muhammed Salah, 177 gollü Frank Lampard'ı geride bırakmayı başardı.

Liverpool, ligde üst üste 3. galibiyetini alarak puanını 56 yaptı. "Kırmızılar", en yakın takipçisi Arsenal ile de puan farkını 9'a yükseltti. Bournemouth ise 40 puanda kaldı.

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Lider Liverpool, Bournemouth'u Salah'ın golleriyle geçti
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