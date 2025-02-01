Son dakika: Alvaro Morata Galatasaray’da! Taraftarları sevindiren fotoğraf Gardi’den geldi

Son dakika haberleri: Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Alvaro Morata, Galatasaray'a transfer oldu. İspanyol golcü, 2024-2025 sezonu sonuna kadar sarı kırmızılı formayı terletecek. Morata'nın kısa süre içinde İstanbul'da olması bekleniyor.
Galatasaray'da transfer sürecini yürüten menajer Gardi, Morata ile fotoğraf çektirerek Galatasaray taraftarına müjdeyi verdi.
Milan ile bu sezon 25 maça çıkan 32 yaşındaki Morata, 6 gol kaydederken, 2 de asist yaptı.
10 MİLYON EURO'LUK SATIN ALMA OPSİYONU
La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan haberde, 32 yaşındaki golcünün sözleşmesinde 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun yer alacağına dikkat çekildi.
NE KADAR MAAŞ ALACAK?
Öte yandan Morata'nın sarı kırmızılı kulüpten sezon sonuna kadar 3 milyon Euro net maaş (+bonuslar) alacak.
KAZANMADIĞI KUPA YOK
İspanyol futbolunun dünyaya damgasını vurduğu dönemlerin ürünü olan Morata, 2011'de 19 yaş altı, 2013'te de 21 yaş altı Avrupa şampiyonalarında gol kralı oldu. İspanya Milli Takımı ile 2014'te Avrupa şampiyonluğu yaşayan Morata, 2023'te de Uluslar Ligi'ni kaldırdı.
Kulüp kariyeri de kupalarla dolu. Real Madrid'de 2 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 kez de La Liga'yı kazanan yıldız oyuncu, Juventus ile 2 kez Serie A şampiyonu olup 3 İtalya Kupası aldı. Chelsea kariyerinde ise 1 Avrupa Ligi, 1 de FA Cup zaferleri bulunuyor.
202 MİLYON EURO
Kariyeri boyunca yüksek bonservis bedelleri ödenen Morata için kulüpler kasasından toplamda 202 milyon Euro (7.5 milyar TL) çıkardı.