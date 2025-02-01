Zubkov Trabzonspor’da

Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş'in de çok istediği ve 2 aydır peşinde olduğu Oleksandr Zubkov'u kadrosuna kattı. Bordo-mavililer, 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun kulübü Shakhtar Donetsk ile uzun süredir temastaydı ve 6.5 milyon Euro bonservis karşılığında anlaşma sağlanmıştı. Ancak Ukrayna ekibiyle ödeme planı konusunda mutabık kalınmaması, süreci uzatmıştı. Dün bu pürüz de giderildi ve taraflar el sıkıştı.
Trabzonspor, Zubkov ile daha önceden anlaşmıştı.
ARKADAŞLARINA KAVUŞACAK
Ukraynalı futbolcu, kendisine sunulan şartları kabul etmişti. Bu akşam saat 22.00'de Trabzon'a gelecek oyuncu, 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Batagov ve Sikan'ın ardından
Zubkov, Fırtına'nın üçüncü Ukraynalı futbolcusu olacak. Bu sezon Shakhtar ile 21 maça çıkan tecrübeli isim, 7 gol atarken 1 de asist yaptı.
TAM BİR JOKER
Asıl mevkii sağ kanat olan Zubkov, bunun yanı sıra ofansif orta saha, sol kanat ve 8 numara bölgesinde de oynayabiliyor.
FIRTINA HASRETİ BİTİRMENİN PEŞİNDE
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Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, bugün Kayserispor'a konuk olacak. Saat 16.00'da başlayacak karşılaşma öncesi bordo-mavililerde Okay, Arif, Draguş ve Onuralp Çevikkan'ın sakatlığı devam ediyor. Hafta içerisinde sakatlığı nedeniyle sadece bir idmana çıkan Nwakaeme'nin ise maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.
Sikan da oynamaya hazır durumda. Fırtına, son 9 deplasman maçında galibiyet yüzü göremezken son 5 maçta dış sahada puan da alamadı.
4 İSİM SINIRDA
Kayseri maçı öncesinde Eren Elmalı, Simon Banza, Uğurcan Çakır ve Ozan Tufan kart sınırında. Bu isimler sarı kart görürse Eyüpspor maçını kaçıracak.