Zubkov Trabzonspor’da

Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş'in de çok istediği ve 2 aydır peşinde olduğu Oleksandr Zubkov'u kadrosuna kattı. Bordo-mavililer, 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun kulübü Shakhtar Donetsk ile uzun süredir temastaydı ve 6.5 milyon Euro bonservis karşılığında anlaşma sağlanmıştı. Ancak Ukrayna ekibiyle ödeme planı konusunda mutabık kalınmaması, süreci uzatmıştı.Trabzonspor, Zubkov ile daha önceden anlaşmıştı.Ukraynalı futbolcu, kendisine sunulan şartları kabul etmişti. Bu akşam saat 22.00'de Trabzon'a gelecek oyuncu, 4 yıllık sözleşme imzalayacak.Zubkov, Fırtına'nın üçüncü Ukraynalı futbolcusu olacak. Bu sezon Shakhtar ile 21 maça çıkan tecrübeli isim, 7 gol atarken 1 de asist yaptı.Asıl mevkii sağ kanat olan Zubkov, bunun yanı sıra ofansif orta saha, sol kanat ve 8 numara bölgesinde de oynayabiliyor.TrendyolSüper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, bugün Kayserispor'a konuk olacak. Saat 16.00'da başlayacak karşılaşma öncesi bordo-mavililerde Okay, Arif, Draguş ve Onuralp Çevikkan'ın sakatlığı devam ediyor. Hafta içerisinde sakatlığı nedeniyle sadece bir idmana çıkanSikan da oynamaya hazır durumda. Fırtına, son 9 deplasman maçında galibiyet yüzü göremezken son 5 maçta dış sahada puan da alamadı.Kayseri maçı öncesinde Eren Elmalı, Simon Banza, Uğurcan Çakır ve Ozan Tufan kart sınırında. Bu isimler sarı kart görürse Eyüpspor maçını kaçıracak.