Arsenal, Manchester City’ye gol olup yağdı!

ARSENAL'DEN PEŞ PEŞE GOLLER

Arsenal, bu gole iki dakika sonra 57. dakikada Thomas Partey ile yanıt verdi: 2-1.

Bu golle üstünlüğü ele alan "Topçular", 62. dakikada Anthony Lewis-Skelly, 76. dakikada Kai Havertz ve 90+3. dakikada Ethan Nwaneri'nin ağları havalandırmasıyla 5-1 gibi farklı bir sonuçla sahadan galip ayrıldı.

Londra temsilcisi, bu galibiyetle puanını 50 yaptı ve 56 puanlı lider Liverpool'u takibini sürdürdü.

Manchester City ise 41 puanda kalırken, attığı gol sayısıyla 4. sırada yer aldı.