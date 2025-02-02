Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Arsenal, Manchester City'ye gol olup yağdı!
Giriş Tarihi: 2.2.2025 22:23 Son Güncelleme: 2.2.2025 22:24

Arsenal, Manchester City'ye gol olup yağdı!

Premier Lig'de zirve yarışında kalmak isteyen Arsenal, Emirates Stadı'nda Manchester City'i ağırladı. Arteta'nın öğrencileri, bu sezon şokları yaşayan Pep Guardiola'nın takımını 5-1'lik skorla mağlup etti.

AA
Arsenal, Manchester City’ye gol olup yağdı!

Premier Lig'de zirve mücadelesi veren Arsenal bu akşam evinde Manchester City'i ağırladı.

Emirates Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Londra ekibi, ilk yarıyı 2. dakikada Martin Odegaard'ın kaydettiği golle 1-0 önde kapattı. Manchester ekibi, ikinci yarıya etkili başladı ve 55. dakikada Erling Haaland ile skora dengeyi getirdi: 1-1.

ARSENAL'DEN PEŞ PEŞE GOLLER

Arsenal, bu gole iki dakika sonra 57. dakikada Thomas Partey ile yanıt verdi: 2-1.

Bu golle üstünlüğü ele alan "Topçular", 62. dakikada Anthony Lewis-Skelly, 76. dakikada Kai Havertz ve 90+3. dakikada Ethan Nwaneri'nin ağları havalandırmasıyla 5-1 gibi farklı bir sonuçla sahadan galip ayrıldı.

Londra temsilcisi, bu galibiyetle puanını 50 yaptı ve 56 puanlı lider Liverpool'u takibini sürdürdü.

Manchester City ise 41 puanda kalırken, attığı gol sayısıyla 4. sırada yer aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Arsenal, Manchester City'ye gol olup yağdı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA