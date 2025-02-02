Birmancevic sorgusu

Beşiktaş, Jean Onana'nın ayrılığı sonrası yabancı kontenjanında açılan yer için ilk olarak sol kanat transferi yapmak istiyor. Günlerdir birçok farklı isim gündeme gelirken sonuncusu Ansu Fati olmuştu.Beşiktaş da satın alma opsiyonlu kiralamak istediği 22 yaşındaki futbolcu yerine alternatiflere yöneldi. Siyahbeyazlılar, Sparta Prag'ın Sırp sol kanadı Veljko Birmancevic'i gündemine aldı. 26 yaşındaki futbolcu için girişimlere başlayan Beşiktaş cephesi, Çekya ekibine istedikleri bonservis bedelini sordu.Şayet 5 milyon Euro'nun üzerinde bir talep olmazsa masaya oturulması bekleniyor.Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz için Rangers'la yaptığı görüşmelerden sonuç alamayınca sol bek arayışlarında Samuel Dahl'a yöneldi. Scout ekibinin önerdiği 21 yaşındaki İsveçli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen siyah-beyazlılar, Roma ile yaptığı pazarlıklarda büyük aşama kaydetti.Beşiktaş'ta Cher Ndour'un durumu netlik kazanıyor. Siyah-beyazlı kulüpte kiralık olarak oynayan İtalyan futbolcu için kulübü PSG, Fiorentina ile anlaşamaya vardı. Fransız ekibi, Ndour'un bonservisinin yüzde 50'sini 10 milyon Euro karşılığında İtalyan ekibiyle anlaşmaya vardı.Beşiktaş, kupadaki Kırklareli maçının hazırlıklarına başladı. Sağ uyluk üst kısmına aldığı darbe sebebiyle yumuşak doku ödemi ve kanaması bulunan Ciro Immobile, sol kalça impingement sendromuna bağlı eklem içi sıvı artışı bulunan Rafa Silva ve sağ hamstring tendinopatisi olan Bakhtiyor Zaynutdinov antrenmana katılmadı.