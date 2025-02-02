Bodo/Glimt, Maccabi maçının gelirini Gazze’ye bağışladı

Norveç futbol takımı Bodo/ Glimt, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e karşı 3-1 kazandıkları maçta elde edilen gelirin Gazze'ye bağışlandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce de söyledik; Glimt, dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan acılardan ve uluslararası hukuk ihlallerinden sessiz kalamaz ve kalmayacaktır.
Bodo/Glimt olarak futbol sahasının çok ötesinde gurur yaratan eylemlere katkıda bulunmaya kararlıyız. Şimdi sözlerimizin arkasında eylem olduğunu göstermek istiyoruz.
Maccabi Tel Aviv'e karşı oynadığımız iç saha maçından elde ettiğimiz tüm bilet gelirini Kızılhaç'a bağışlıyoruz ve Gazze Şeridi'ndeki yardım çalışmalarında kullanacağız. Toplamı 735.000 Norveç kronudur (2,3 milyon lira) ve hepimizin bağışıdır"
ifadeleri kullanıldı.