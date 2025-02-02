Bodo/Glimt, Maccabi maçının gelirini Gazze’ye bağışladı

Norveç futbol takımı Bodo/ Glimt, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e karşı 3-1 kazandıkları maçta elde edilen gelirin Gazze'ye bağışlandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada,Bodo/Glimt olarak futbol sahasının çok ötesinde gurur yaratan eylemlere katkıda bulunmaya kararlıyız.Maccabi Tel Aviv'e karşı oynadığımız iç saha maçından elde ettiğimiz tüm bilet gelirini Kızılhaç'a bağışlıyoruz ve Gazze Şeridi'ndeki yardım çalışmalarında kullanacağız.ifadeleri kullanıldı.