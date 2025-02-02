Cankurtaran

Yeni transfer Danylo Sikan, takıma katıldıktan 7 gün sonra Kayserispor karşısında ilk 11'de şans buldu. Sol kanatta forma giyen 23 yaşında oyuncu, 60. dakikada yerini Anthony Nwakaeme'ye bıraktı. 1 isabetli şut atan Sikan, 1 kilit pas, 4 hava topu mücadelesi ve 1 pas arasıyla maçı tamamladı. 58'de yüzüne top gelen bordo-mavili oyuncu, kısa süreli bir sorun yaşasa da önemli bir problemi olmadığı kaydedildi.Trabzonspor'un 3 oyuncusu maçtan sonra dikkat çeken açıklamalar yaptı: Cham: İstediğimiz kadar agresif değildik. Üzücü tabii ki. İyi bir gidişatımız vardı. Bunu devam ettirmek istemiştik. Malheiro: Deplasmanda sıkıntı çekiyoruz. Taraftarımızın desteği olmadığında zorlandığımız bir gerçek. Savic: Uzun bir aradan sonra dönmekten mutluyum. Burada istediğimiz bu değildi. Adil bir sonuç oldu.Trabzonspor, deplasmanda kazanamama kâbusuna Kayseri'de de son veremedi. Ligde en sonBöylelikle bordo-mavililerin galibiyet hasreti 259 güne çıkmış oldu.Uğurcan Çakır, Trabzon'a hayat veriyor. Gösterdiği performansla takımını ayakta tutan deneyimli kaleci, bu sezon ligde toplamda 78 kurtarışa imza attı. Ceza sahası içinden 49, dışarıdan da 29 şuta izin vermedi.Trabzonspor'da Batista Mendy, ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı. 82'de Cardoso'ya müdahalesiyle sararan Fransız orta saha, 86'da da Ramazan'ı faulle durdurunca atıldı. Bu sezon 4. sarı kartını gören Eren Elmalı da cezalı duruma düştü. İkili,Hatayspor ile birlikte bu sezon Süper Lig deplasmanlarında galibiyet alamayan iki takımdan biri olan Trabzonspor, lig tarihinde ilk kez bir sezonun ilk 10 dış saha karşılaşmasını galibiyetsiz geçti. (5B 5M).