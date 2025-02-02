Galatasaray, Morata’nın maliyetini açıkladı! İspanyol yıldızın maaşı belli oldu...

Futbolcuya ise: 2024-2025 sezonu ikinci yarısı için 3.000.000 euro,

2025-2026 sezonu ilk yarısı için 3.000.000 euro garanti ücret ödenecektir.

SATIN ALMA OPSİYONU 8 MİLYON EURO

Ayrıca, kulübümüzün 15 Ocak 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunması halinde, 8.000.000 euro bedel karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonu bulunmaktadır. Bu bedel, 6 taksit halinde ödenecektir.

Kulübümüzün 15 Ocak 2026 itibarıyla satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde, bedelsiz olarak kiralama süresini 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzatma opsiyonu bulunmaktadır.

Kiralama süresinin uzatılması halinde 2025-2026 sezonu ikinci yarısı için 3.000.000 euro garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, kulübümüz 10 Haziran 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunarak 9.000.000 euro karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonuna sahip olacaktır. Bu bedel de 6 taksit halinde ödenecektir.

Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde, futbolcuya aşağıdaki garanti ücretler ödenecektir: