İngiltere’de tarihi skor Nottingham ‘7’ bitirdi

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasındaEv sahibi takıma galibiyeti getiren golleri; Dunk (kk), Gibbs-White, Wood (3), Williams ve Silva kaydetti. Nottingham Forest bu ezici galibiyetin ardından puanını 47'ye yükseltti ve haftayı 3. sırada tamamlamayı garantiledi.Bu arada konuk ekip tarihinin en ağır hezimetlerinden birini yaşadı.