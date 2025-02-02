İngiltere’de tarihi skor Nottingham ‘7’ bitirdi

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Brighton'u konuk eden Nottingham Forest, rakibini tam 7-0'lık skorla yıktı, geçti.
Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri; Dunk (kk), Gibbs-White, Wood (3), Williams ve Silva kaydetti. Nottingham Forest bu ezici galibiyetin ardından puanını 47'ye yükseltti ve haftayı 3. sırada tamamlamayı garantiledi. Nottingham, Nisan 1991'de Chelsea'yi 7-0 yenmesinden bu yana en büyük lig zaferini elde etti.
Bu arada konuk ekip tarihinin en ağır hezimetlerinden birini yaşadı.