Matador aslan oldu

Galatasaray, hücum bölgesinde Osimhen'in yalnızlığına son vermek için başlattığı golcü operasyonunu sonuçlandırdı. Cimbom, hem Alvaro Morata hem de kulübü Milan ile bir süre önce anlaşmaya varmıştı. Ancak sarı-kırmızılılar, bu transfere noktayı koymak için İtalya'dan gelecek habere kilitlenmişti.Aslan, 32 yaşındaki dünyaca ünlü forveti renklerine bağladı.Menajer George Gardi, sosyal medya hesabından Alvaro Morata ve Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile İtalya'dan paylaşımda bulundu. Tecrübeli golcünün dün gece İstanbul'a gelmesi planlanıyordu ancak yoğun sis nedeniyle uçuşu bugüne ertelendi.GS Store'da formaları satışa çıkarılacak. Ayrıca Alvaro Morata için Aslan, görkemli bir imza töreni düzenleyecek.Instagram'da 22.8 milyon takipçiye sahip Alvaro Morata, Galatasaray'ı da ekledi. İspanyol yıldız, Türkiye'de en fazla takipçisi olan futbolcu olacak.Transferde atağa kalkan ve orta sahasını da zenginleştirmek isteyen G.Saray, rotasını yine İtalya'ya kırdı. Sarı-kırmızılıların, Roma forması giyen Bryan Cristante ile ilgilendiği bildirildi. Di Marzio'nun haberine göre Aslan 29 yaşındaki futbolcu için Roma ile temas kurdu. Kulübünde bu sezon 20 maçta sahaya çıkan Cristante 1 gol, 1 asist üretti. İtalyan yıldızın güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.