Matador aslan oldu

Galatasaray, hücum bölgesinde Osimhen'in yalnızlığına son vermek için başlattığı golcü operasyonunu sonuçlandırdı. Cimbom, hem Alvaro Morata hem de kulübü Milan ile bir süre önce anlaşmaya varmıştı. Ancak sarı-kırmızılılar, bu transfere noktayı koymak için İtalya'dan gelecek habere kilitlenmişti. Milan, Morata'nın yerine Feyenoord'dan Santiago Gimenez'in transferini tamamlayınca İspanyol oyuncunun yolu da açılmış oldu.
Aslan, 32 yaşındaki dünyaca ünlü forveti renklerine bağladı.
FORMALARI SATIŞA HAZIR!
Menajer George Gardi, sosyal medya hesabından Alvaro Morata ve Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile İtalya'dan paylaşımda bulundu. Tecrübeli golcünün dün gece İstanbul'a gelmesi planlanıyordu ancak yoğun sis nedeniyle uçuşu bugüne ertelendi. Milan'dan 1.5 yıllığına kiralanan Morata'nın satın alma opsiyonun 8 milyon Euro olduğu öğrenildi. İspanyol futbolcu resmi imzayı atar atmaz
GS Store'da formaları satışa çıkarılacak. Ayrıca Alvaro Morata için Aslan, görkemli bir imza töreni düzenleyecek.
ŞİMDİDEN TÜRKİYE REKORU
Instagram'da 22.8 milyon takipçiye sahip Alvaro Morata, Galatasaray'ı da ekledi. İspanyol yıldız, Türkiye'de en fazla takipçisi olan futbolcu olacak.
ORTA SAHAYA İTALYAN DİNAMO!
Transferde atağa kalkan ve orta sahasını da zenginleştirmek isteyen G.Saray, rotasını yine İtalya'ya kırdı. Sarı-kırmızılıların, Roma forması giyen Bryan Cristante ile ilgilendiği bildirildi. Di Marzio'nun haberine göre Aslan 29 yaşındaki futbolcu için Roma ile temas kurdu. Kulübünde bu sezon 20 maçta sahaya çıkan Cristante 1 gol, 1 asist üretti. İtalyan yıldızın güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.