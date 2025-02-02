Sıra geldi savunmaya

Ahmed Kutucu'dan sonra Morata'yı bitiren Galatasaray'ın sıradaki hamlesi stoper ve sağ beke olacak. Sarıkırmızılılar, üçlü savunmaya uyacak stoper ve sağ bek transferi yapmak için kolları sıvadı. Milan'dan Pavlovic'i ikna edemeyen Galatasaray, Lens forması giyen Kevin Danso için şartlarını zorluyor. Fransız ekibi, oyuncu için kiralık teklifini kabul etmezken Aslan, zorunlu satın alma opsiyonunu da masaya getirdi.
Udinese'den Jaka Bijol, Barcelona'dan Eric Garcia ve Genk'ten Carlos Cuesta listede. Sağ bek bölgesi için Southampton'dan Kyle Walker-Peters
ile ilgilenen ancak henüz sonuç alamayan Cimbom, Verona'dan Jackson Tchatchoua
ihtimalini de değerlendiriyor.