Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sıra geldi savunmaya
Giriş Tarihi: 2.2.2025

Sıra geldi savunmaya

Stoperde Pavlovic’i ikna edemeyen Cimbom, Danso ve Bijol isimlerinde yoğunlaştı. Sol bek için ise Walter-Peters ve Tchatchoua gündemde

ÇAĞDAŞ HALICI
Sıra geldi savunmaya
Ahmed Kutucu'dan sonra Morata'yı bitiren Galatasaray'ın sıradaki hamlesi stoper ve sağ beke olacak. Sarıkırmızılılar, üçlü savunmaya uyacak stoper ve sağ bek transferi yapmak için kolları sıvadı. Milan'dan Pavlovic'i ikna edemeyen Galatasaray, Lens forması giyen Kevin Danso için şartlarını zorluyor. Fransız ekibi, oyuncu için kiralık teklifini kabul etmezken Aslan, zorunlu satın alma opsiyonunu da masaya getirdi. Udinese'den Jaka Bijol, Barcelona'dan Eric Garcia ve Genk'ten Carlos Cuesta listede. Sağ bek bölgesi için Southampton'dan Kyle Walker-Peters ile ilgilenen ancak henüz sonuç alamayan Cimbom, Verona'dan Jackson Tchatchoua ihtimalini de değerlendiriyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Sıra geldi savunmaya
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA