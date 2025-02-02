Sıra geldi savunmaya

Ahmed Kutucu'dan sonra Morata'yı bitiren Galatasaray'ın sıradaki hamlesi stoper ve sağ beke olacak. Sarıkırmızılılar, üçlü savunmaya uyacak stoper ve sağ bek transferi yapmak için kolları sıvadı.Udinese'den Jaka Bijol, Barcelona'dan Eric Garcia ve Genk'ten Carlos Cuesta listede. Sağ bek bölgesi içinile ilgilenen ancak henüz sonuç alamayan Cimbom, Verona'danihtimalini de değerlendiriyor.