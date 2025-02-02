Trabzonspor’un deplasmanda galibiyet hasreti 10 maça çıktı

Türkiye Kupası'nda Alanyaspor galibiyetiyle yakaladığı çıkışı Süper Lig'de Sivasspor ve Antalyaspor karşısında aldığı farklı galibiyetlerle sürdüren bordo-mavililer, Kayseri deplasmanından beraberlikle döndü.

Bu sezon deplasman galibiyeti bulunmayan bordo-mavililer hem ilk deplasman galibiyetini almak hem de çıkışını sürdürmek hedefiyle çıktığı Kayseri maçından 1 puanla dönerken, bu sezon Süper Lig deplasmanlarında en fazla golsüz (4) beraberlik yaşayan ekip durumuna geldi. Hatayspor ile birlikte bu sezon Süper Lig deplasmanlarında galibiyet alamayan iki takımdan biri olan Trabzonspor, lig tarihinde ilk kez bir sezonun ilk 10 dış saha karşılaşmasını galibiyetsiz geçmiş oldu. (5 galibiyet, 5 beraberlik)

UĞURCAN ÇAKIR FORMUNUN ZİRVESİNDE

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır ise Kayserispor karşısında yaptığı kurtarışlarla adeta kalesinde devleşti. Üst üste yaptığı kurtarışlar ve ortaya koyduğu performansla maça damgasını vuran isim olan Uğurcan Çakır, Süper Lig'in geride kalan 21 maçında en iyi performansı sergileyen kaleci oldu. Başarılı eldiven, bu sezon Süper Lig'de 5 maç ve üstünde görev yapan kaleciler arasında kalesini en yüksek gole kapama oranına sahip oldu. (20 maçta yüzde 45 gole kapama). Uğurcan Çakır, bu istatistiklerle de kariyerindeki en yüksek orana ulaştığı sezonu yaşıyor.