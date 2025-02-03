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Giriş Tarihi: 3.2.2025 19:01

Beşiktaş, Al Musrati’nin Monaco’ya kiralandığını duyurdu!

Beşiktaş, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Al-Musrati'nin Fransız ekibi Monaco'ya kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı.

DHA
Beşiktaş, Al Musrati’nin Monaco’ya kiralandığını duyurdu!

Beşiktaş'ta Libyalı orta saha Al-Musrati ile yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki Libyalı futbolcunun Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'ya satın alma opsiyonuyla kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda AS Monaco Football Club kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre AS Monaco Football Club kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Ayrıca oyuncunun 2024/2025 sezonu sonuna kadar ücreti AS Monaco Football Club kulübü tarafından karşılanacaktır."

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Beşiktaş, Al Musrati’nin Monaco’ya kiralandığını duyurdu!
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