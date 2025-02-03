Beşiktaş - Trabzonspor maçının tarihi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçların programı açıklandı. Programa göre Beşiktaş - Trabzonspor maçı 15 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.



Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçların programını internet sitesinden açıkladı. Yapılan açıklamaya göre ligin 24. haftasındaki Beşiktaş - Trabzonspor maçı 15 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.



Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın programı şu şekilde:



14 Şubat Cuma



20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor



15 Şubat Cumartesi



13.30 Gaziantep FK - Sivasspor



16.00 Başakşehir - Bodrum FK



19.00 Beşiktaş - Trabzonspor



16 Şubat Pazar



13.30 Atakaş Hatayspor - Corendon Alanyaspor



16.00 Konyaspor - Samsunspor



16.00 Eyüpspor - Kayserispor



19.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa





17 Şubat Pazartesi



20.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray