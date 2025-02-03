Galatasaray, Batshuayi ile yollarını ayırdı! Alman ekibine imza attı

Gaziantep FK deplasmanından 1-0 galibiyetle ayrılan Galatasaray'da bir ayrılık yaşandı.

Sarı-kırmızılılar 31 yaşındaki santrfor Michy Batshuayi'nin sözleşmesinin feshediliğini TFF'ye bildirdi.

FRANKFURT'A TRANSFER OLDU

Tecrübeli yıldız Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a 2027 yılına kadar imza attı. Galatasaray bu transferden 3 milyon euro + 500 bin euro bonus şeklinde bonservis bedeli kazanacak.

Galatasaray sezon başında Batshuayi'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi bitmesinin ardından 3 yıllık bir kontrat yapmıştı.