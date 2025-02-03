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Giriş Tarihi: 3.2.2025 23:28 Son Güncelleme: 3.2.2025 23:58

Galatasaray, Batshuayi ile yollarını ayırdı! Alman ekibine imza attı

Galatasaray, Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'nin Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a transfer olduğunu açıkladı.

Galatasaray, Batshuayi ile yollarını ayırdı! Alman ekibine imza attı

Gaziantep FK deplasmanından 1-0 galibiyetle ayrılan Galatasaray'da bir ayrılık yaşandı.

Sarı-kırmızılılar 31 yaşındaki santrfor Michy Batshuayi'nin sözleşmesinin feshediliğini TFF'ye bildirdi.

FRANKFURT'A TRANSFER OLDU

Tecrübeli yıldız Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a 2027 yılına kadar imza attı. Galatasaray bu transferden 3 milyon euro + 500 bin euro bonus şeklinde bonservis bedeli kazanacak.

Galatasaray sezon başında Batshuayi'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi bitmesinin ardından 3 yıllık bir kontrat yapmıştı.

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Galatasaray, Batshuayi ile yollarını ayırdı! Alman ekibine imza attı
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