Kasımpaşa yılmaz kazanır

Teknik direktör Burak Yılmaz ile ilk maçına çıkan Kasımpaşa, ligin dibinde bulunan Adana Demirspor'u 5-3'lük farklı skorla devirdi.Ev sahibi Adana, 13'te Tolga'nın kafasıyla üstünlüğü bulurken 16'da Fall, eşitliği getirdi: 1-1. İkinci devrede Alioui'nun füzesiyle bir kez daha öne geçen79'da Can Keleş, yeni takımında ilk golünü atarken 82'de Fall farkı açtı. Maçtaki son sözü Adana Demir'de Aimbetov söyledi: 3-5.