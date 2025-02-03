Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kasımpaşa yılmaz kazanır
Giriş Tarihi: 3.2.2025

Kasımpaşa yılmaz kazanır

Kasımpaşa yılmaz kazanır
Teknik direktör Burak Yılmaz ile ilk maçına çıkan Kasımpaşa, ligin dibinde bulunan Adana Demirspor'u 5-3'lük farklı skorla devirdi. İstanbul ekibi, iki kez geriye düşmesine rağmen rakibine çabuk reaksiyon verdi. Ev sahibi Adana, 13'te Tolga'nın kafasıyla üstünlüğü bulurken 16'da Fall, eşitliği getirdi: 1-1. İkinci devrede Alioui'nun füzesiyle bir kez daha öne geçen Mavi Şimşekler'e cevabı, Hajradinovic (73) penaltısıyla iletti: 2-2. Son 20 dakika Adana'nın gardı düşerken Paşa, Aytaç'ın füzesiyle maçta ilk kez avantajı buldu: 2-3. 79'da Can Keleş, yeni takımında ilk golünü atarken 82'de Fall farkı açtı. Maçtaki son sözü Adana Demir'de Aimbetov söyledi: 3-5. Kasımpaşa, puanını 28 yaparken Adana Demirspor 5'te kaldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kasımpaşa yılmaz kazanır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA