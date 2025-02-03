Var damga vurdu 3 puanı Alanya buldu

öztepe-Alanyaspor maçında heyecan dozu tavan yaptı. VAR kararları damga vurdu, penaltı kaçtı, son dakikada top direkten döndü. 90 dakikası nefes kesen mücadelede konuk takımGöztepe de evindeki ilk yenilgisini alırken sahasında 456 gün sonra mağlubiyet yaşadı. Ligde 97 gün sonra görev yapan44 ve 59'da Göztepe lehine çaldığı penaltıyı VAR uyarısıyla iptal etti.İzmir temsilcisi bu sefer 81'de kazandığı penaltıdan Juan ile yaralanamadı.