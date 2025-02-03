Var damga vurdu 3 puanı Alanya buldu

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öztepe-Alanyaspor maçında heyecan dozu tavan yaptı. VAR kararları damga vurdu, penaltı kaçtı, son dakikada top direkten döndü. 90 dakikası nefes kesen mücadelede konuk takım Alanyaspor, İzmir ekibini 45+1'de Lima'nın attığı golle 1-0 mağlup etti ve deplasmanda 7 maç sonra kazandı.
Göztepe de evindeki ilk yenilgisini alırken sahasında 456 gün sonra mağlubiyet yaşadı. Ligde 97 gün sonra görev yapan hakem Arda Kardeşler, VAR müdahaleleriyle 3 kez karar değiştirdi.
44 ve 59'da Göztepe lehine çaldığı penaltıyı VAR uyarısıyla iptal etti. 66'da ise Heliton'un golünü incelemesinin ardından faul nedeniyle saymadı.
İzmir temsilcisi bu sefer 81'de kazandığı penaltıdan Juan ile yaralanamadı.