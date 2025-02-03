Victor Nelsson Roma’ya transfer oldu!

Galatasaray'da ayrılıklar bir bir yaşanmaya devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, Danimarkalı stoperi Victor Nelsson İtalyan devi Roma'ya transfer oldu.

Galatasaray'ın resmi hesaptan yaptığı açıklama ise şöyle:

''Profesyonel futbolcumuz Victor Enok Nelsson'un sözleşmesi 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatılmış olup, futbolcumuzun 2024-2025 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda AS Roma S.r.L. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, AS Roma S.r.L., kulübümüze 500.000 EUR tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir. Satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 10.000.000 EUR'dur. Ayrıca, maksimum 2.000.000 EUR tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır.''

Cimbom, Victor Nelsson'u 2021 yazında 7 milyon euro'ya Kopenhag'dan transfer etmişti. 26 yaşındaki futbolcu bu sezon 18 maçta 616 dakika süre aldı.