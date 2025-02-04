Avrupa’nın 5 büyük liginde kış transfer dönemi tamamlandı

Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde 2024-2025 sezonu kış transfer dönemi sona erdi.

Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'de kış transfer dönemi tamamlandı.

Transfer dönemlerinde yaptığı harcamalarla öne çıkan İngiliz takımları, bu kış da geleneği bozmadı.

Avrupa'nın en pahalı 10 transferinin 6'sını Premier Lig ekipleri gerçekleştirdi.

Kış transfer sezonunda yapılan bonservisi en yüksek 10 transfer, 19-25 yaş arasındaki oyunculardan oluştu.

MANCHESTER CITY PARAYA ACIMADI

İngiliz medyasına göre Premier Lig kulüpleri, kış transfer döneminde yaklaşık 370 milyon sterlin harcadı.

Geçen yıl kış transfer döneminde ödenen rakam ise sadece 100 milyon sterlindi.

Manchester City, tek başına Premier Lig'deki 19 kulübün toplam harcamasına yakın harcama yaptı.

Bu sezon Premier Lig'de kötü bir performans sergileyen Manchester City'nin 2024-2025 sezonu kış transfer dönemindeki toplam bonservis harcaması yaklaşık 180 milyon sterlin oldu.

City'nin harcaması, 2023'te 275 milyon sterlin harcayan Chelsea'nin ardından bir kış transfer dönemindeki en yüksek ikinci harcama olarak kayıtlara geçti.

Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde bonservisi en yüksek 10 transfer arasında Manchester City'nin kadrosuna kattığı 4 oyuncu bulunuyor.

Yapılan transferlerin 18-25 yaş arası oyuncular olması ise dikkati çekti.

Manchester City, Mısırlı forvet Omar Marmoush için Eintracht Frankfurt'a 75, İspanyol orta saha oyuncusu Nico Gonzalez için Porto'ya 60, Özbek stoper Abdukodir Khusanov için Lens'e 40, Brezilyalı defans oyuncusu Vitor Reis için Palmeiras'a 37 milyon avro ödedi.

Manchester City'nin 2024-2025 kış transfer sezonunda bonservis ücreti ödediği futbolcular şu şekilde:

Sıra Oyuncu Yaş Eski Kulübü Bonservis (Milyon avro) 1 Omar Marmoush 25 Eintracht Frankfurt 75 2 Nico Gonzalez 23 Porto 60 3 Abdukodir Khusanov 20 Lens 40 4 Vitor Reis 19 Palmeiras 37 5 Juma Bah 18 Valladolid 6

MANU, DORGU'YU VILLA İSE MALEN'İ ALDI

Manchester City dışında Premier Lig'de Manchester United, İtalya temsilcisi Lecce'den Danimarkalı futbolcu Patrick Dorgu'yu 30 milyon avroya renklerine bağladı.

Aston Villa ise Borussia Dortmund'dan Hollandalı forvet Donyell Malen'i 25 milyon avroya transfer etti.

PSG'DEN KVARA İÇİN 70 MİLYON EURO

Avrupa'da öne çıkan transferler arasında ise Fransa Ligue 1 ekibi PSG, Napoli'den Gürcü futbolcu Khvicha Kvaratskhelia'yı 70 milyon avro bonservis ücreti karşılığında renklerine bağladı.

Almanya ekibi Leipzig, son iki sezonda Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımından kiraladığı Hollandalı Xavi Simons'ın bonservisini 50 milyon avroya aldı.

Öte yandan, Serie A ekiplerinden Milan, Hollanda temsilcisi Feyenoord'da forma giyen Meksikalı golcü Santiago Gimenez'i 32 milyon avro karşılığında transfer etti.

Alman ekibi Eintracht Frankfurt ise 22 yaşındaki Fransız forvet Elye Wahi'nin transferi için Olimpik Marsilya Kulübüne 26 milyon avro ödedi.

Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde 2024-2025 kış transfer sezonunda yapılan bonservisi en yüksek 10 transfer şu şekilde: