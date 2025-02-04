Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'tan resmi Sörloth açıklaması!
Giriş Tarihi: 4.2.2025 17:18

Beşiktaş'tan resmi Sörloth açıklaması!

Beşiktaş, İspanya LaLiga takımlarından Atletico Madrid'de forma giyen golcü futbolcu Alexander Sörloth’la anlaşmaya varıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İHA
Beşiktaş’tan resmi Sörloth açıklaması!

Beşiktaş, İspanya devi Atletico Madrid'de forma giyen Danimarkalı golcü Alexander Sörloth ile ilgili çıkan haberlerin gerçek olmadığı açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün profesyonel futbolcu Alexander Sörloth'la anlaşmaya vardığı iddiasıyla yazılı ve görsel basınla sosyal medyada paylaşılan haberler gerçek dışıdır. Kulübümüzün söz konusu futbolcu için herhangi bir girişimi olmamıştır" denildi.

29 yaşındaki yıldız sezon başında Villarreal'den 32 milyon euro'ya Atletico'ya transfer olmuştu. Sörloth İspanyol ekibiyle bu sezon 29 maçta 10 gol 2 asist kaydetti.


ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'tan resmi Sörloth açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA