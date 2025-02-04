Beşiktaş’tan resmi Sörloth açıklaması!

Beşiktaş, İspanya devi Atletico Madrid'de forma giyen Danimarkalı golcü Alexander Sörloth ile ilgili çıkan haberlerin gerçek olmadığı açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün profesyonel futbolcu Alexander Sörloth'la anlaşmaya vardığı iddiasıyla yazılı ve görsel basınla sosyal medyada paylaşılan haberler gerçek dışıdır. Kulübümüzün söz konusu futbolcu için herhangi bir girişimi olmamıştır" denildi.

29 yaşındaki yıldız sezon başında Villarreal'den 32 milyon euro'ya Atletico'ya transfer olmuştu. Sörloth İspanyol ekibiyle bu sezon 29 maçta 10 gol 2 asist kaydetti.



