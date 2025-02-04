Yok böyle rekor!

TFF 3. Lig'de şampiyonluğa koşan Bursaspor, seyirci rekoruyla da dikkat çekiyor.profesyonel liglerde en çok seyircisi olan ikinci takım oldu.yenilmezliğiyle de hedefine adım adım ilerliyor.siyah-beyazlılar 291 bin 433 taraftar ile dördüncü sırada yer aldı. Trabzonspor ise 167 bin 619 seyircisiyle 5. sırada kaldı. Bursaspor,ile kendi liginde birinci durumda. Oynadığı 18 maçta rakip fileleri 38 kez havalandıran yeşil-beyazlılar, sadece 5 gol yedi. 46 puanla açık ara liderliğini sürdürürken en yakın rakibine 11 puan fark attı.