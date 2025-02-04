Yok böyle rekor!

TFF 3. Lig'de şampiyonluğa koşan Bursaspor, seyirci rekoruyla da dikkat çekiyor. Yeşil-beyazlılar, 2024- 2025 sezonunda geride kalan 18 müsabakada toplam 414 bin 530 taraftarla
profesyonel liglerde en çok seyircisi olan ikinci takım oldu. Süper Lig'den Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi devleri geride bırakan Timsahlar,
yenilmezliğiyle de hedefine adım adım ilerliyor. Sıralamanın birincisi 467 bin 922 seyirci ile Galatasaray olurken sarı-lacivertliler, Bursaspor'un ardından 316 bin 434 kişi ile üçüncü,
siyah-beyazlılar 291 bin 433 taraftar ile dördüncü sırada yer aldı. Trabzonspor ise 167 bin 619 seyircisiyle 5. sırada kaldı. Bursaspor, 41 bin 453 seyirci ortalaması
ile kendi liginde birinci durumda. Oynadığı 18 maçta rakip fileleri 38 kez havalandıran yeşil-beyazlılar, sadece 5 gol yedi. 46 puanla açık ara liderliğini sürdürürken en yakın rakibine 11 puan fark attı.