Hakan Kutlu: "İlk yarıdaki oyun tatmin ediciydi"

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Erzurumspor FK, deplasmanda Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, sözlerine Sergen Yalçın'a başsağlığı dileyerek başladı.

Mücadele ile ilgili ise Kutlu, "Biz alt ligde şampiyonluğa oynayan ve bu yolda ilerleyen bir takımız. Kupa maçı rotasyon açısından önemliydi. İlk yarıdaki oyun tatmin ediciydi. İkinci yarı Fenerbahçe neredeyse ligdeki kadrosuna döndü. Fark genişledi. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Hedefimiz olan Süper Lig yolunda hafta sonu çok önemli bir maçımız var ona motive olacağız" ifadelerini kullandı.

