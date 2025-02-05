Uzun süredir hastanede kanser tedavisi gören Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti.
BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI
"Futbol A Takımımızın 2020-21 sezonunda kazandığı lig ve kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, eski futbolcumuz ve teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Sergen Yalçın'a, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."
GÜRSOY YALÇIN KİMDİR?
Gürsoy Yalçın, eski futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşidir. 22 Şubat 1977'de İstanbul'da doğmuştur. Futbol kariyerine çeşitli kulüplerde devam etmiş, Beşiktaş, Elazığspor, Petrolofisi, Edirnespor, Beykozspor, Körfez SK, Ayazağaspor ve Pendikspor gibi takımlarda forma giymiştir.
Futbolculuk kariyerini 2001 yılında sonlandırmış ve ardından Alanyaspor ve Beşiktaş altyapılarında çeşitli görevlerde bulunmuştur. Futbol dünyasında özellikle scout (oyuncu gözlemcisi) olarak tanınmıştır.
Gürsoy Yalçın uzun süredir kanser tedavisi görmekteydi. Sergen Yalçın tarafından yapılan açıklamalarda, Gürsoy Yalçın'ın yaklaşık 2,5 yıldır hastalıkla mücadele ettiği, son dönemde durumunun kötüleştiği ve yoğun bakımda tedavi gördüğü ifade edilmişti.