Futbolculuk kariyerini 2001 yılında sonlandırmış ve ardından Alanyaspor ve Beşiktaş altyapılarında çeşitli görevlerde bulunmuştur. Futbol dünyasında özellikle scout (oyuncu gözlemcisi) olarak tanınmıştır.

Gürsoy Yalçın uzun süredir kanser tedavisi görmekteydi. Sergen Yalçın tarafından yapılan açıklamalarda, Gürsoy Yalçın'ın yaklaşık 2,5 yıldır hastalıkla mücadele ettiği, son dönemde durumunun kötüleştiği ve yoğun bakımda tedavi gördüğü ifade edilmişti.