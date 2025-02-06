Fenerbahçe’den üç sakatlık açıklaması birden!

Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'u 5-0 ile geçen Fenerbahçe'de karşılaşmanın ikinci yarısında Diego Carlos, Alexander Djiku ve Yusuf Akçiçek, yaşadıkları sakatlıklar sonrasında oyuna devam edememişti.

Sarı-lacivertli ekipten 3 futbolcunun sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yapıldı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın dün akşam Erzurumspor FK ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan oyuncularımızın Acibadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde; Diego Carlos'ta sağ diz iç yan bağ, Alexander Djiku'da sağ uyluk arka adale, Yusuf Akçiçek'te ise sol diz yumuşak doku yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Yusuf Akçiçek'in bir hafta, Alexander Djiku'nun iki hafta, Diego Carlos'un ise 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

