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Giriş Tarihi: 7.2.2025 09:28

Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş’a geri dönüyor!

Beşiktaş, sezon başında Çaykur Rizespor'a kiraladığı orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic’i geri çağırdı. Amir, Karadeniz ekibiyle son maçına, pazar günü Kasımpaşa karşısında çıkacak ve siyah-beyazlı ekibe geri dönecek.

İHA
Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş’a geri dönüyor!

Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar Jean Onana, Cher Ndour ve Al Musrati ile yollarını ayırdıktan sonra orta sahada oluşan boşluğu doldurdu.

Kartal bonservisiyle beraber renklerine bağladığı 18 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu Keny Arroyo'nun ardından Çaykur Rizespor'da kiralık olarak top koşturan Amir Hadziahmetovic'i de geri çağırdı.

RİZE'DE SON MAÇINA ÇIKIYOR

Beşiktaş ile Rizespor yetkilileri arasında dün gerçekleşen görüşmeler sonucunda Amir'in dönüşü kesinleşti. 27 yaşındaki futbolcu, Rizespor'un pazar günü oynayacağı Kasımpaşa müsabakasında son kez Karadeniz temsilcisinin formasını giyecek.

22 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bosna Hersekli futbolcu, bu sezon 20'si Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 22 mücadelede 1 gol, 1 asistlik performansı sergiledi.

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Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş’a geri dönüyor!
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