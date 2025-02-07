Aslan’ın içi ısındı

MORATA: TÜRKİYE HARİKA BİR ÜLKE

İlk golünü atan Alvaro Morata, takımın kendisini çok iyi karşıladığını söyledi. Hızlı bir şekilde maçlara başladığını belirten İspanyol yıldız, forma rekabeti için de şunları söyledi: "Dolu dolu günler geçti. Bu harika ülkede çok güzel karşılandım. Takım arkadaşlarım beni kısa sürede arasına aldı. Harika bir ülkede olduğumu hissediyorum. Osimhen ve İcardi var. Ahmed'i de unutmamak lazım. Bugün inanılmaz bir gol attı. Çok çalışkan bir insan. Avrupa Ligi maçlarımız da var. Bu beni heyecanlandırıyor."

AYAĞIMA OTURUNCA GOLÜ ANLADIM

Attığı müthiş golle kendisine şans veren Okan Buruk'a da teşekkür eden Eyüp Aydın zorlu zeminde çok zor bir maçı kazandıklarını söyledi: "Top ayağıma geldiğinde oturunca anladım. Ya direk ya gol dedim. Bu hava şartlarında zordu, iyi başlamadık ama sonrasında daha iyi olduk. İkinci yarıda fişi çektik."