Batshuayi’den flaş açıklamalar!

'OYNADIĞIM HER KULÜPTE BAŞARILI OLDUM'

Kendisine yöneltilen 'Son yıllarda neden bu kadar çok kulüp değiştiriyorsun?' sorusuna ise, "Oynadığım her kulüpte başarılı oldum. Maalesef neden bu kadar sık kulüp değiştirdiğimi bilmiyorum. Bunun nedenini teknik direktörlerime sormalısınız. Her zaman pozitif olmaya, profesyonel olmaya ve iyi bir izlenim bırakmaya çalıştım." cevabını verdi.

'ZOR BİR KARAR DEĞİLDİ'

Frankfurt formasıyla sahaya çıkmayı dört gözle beklediğini belirten Batshuayi, "Frankfurt'ta olduğum için çok mutluyum ve teknik direktörün güvenini hemen hissedebiliyorum. Frankfurt büyük bir kulüp, bu yüzden buraya gelip oynamak zor bir karar değildi. Takım için önemli olmak, gol atmak, asist yapmak ve mümkün olduğunca çok maç kazanmak istiyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanırsak, bizim için iyi bir sezon olacak" sözlerini sarf etti.