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Giriş Tarihi: 7.2.2025 15:44

Beşiktaş'ın Sivasspor kafilesi belli oldu!

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.

İHA
Beşiktaş’ın Sivasspor kafilesi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Sivasspor'a konuk olacak.

Bu maçın hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar,bugün saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Sivas'a hareket edecek.

Siyah-beyazlıların, Antalyaspor maçı kamp kadrosu ise şöyle:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Alex-Oxlade Chamberlain, Ciro Immobile, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Fahri Kerem Ay, Emirhan Topçu, Gedson Fernandes, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Arda Berk Özüarap."

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Beşiktaş'ın Sivasspor kafilesi belli oldu!
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