Beşiktaş’ın Sivasspor kafilesi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Sivasspor'a konuk olacak.

Bu maçın hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar,bugün saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Sivas'a hareket edecek.



Siyah-beyazlıların, Antalyaspor maçı kamp kadrosu ise şöyle:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Alex-Oxlade Chamberlain, Ciro Immobile, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Fahri Kerem Ay, Emirhan Topçu, Gedson Fernandes, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Arda Berk Özüarap."