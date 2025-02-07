Eskihellaç ait olduğu yerde

Trabzonspor ara transfer döneminde Danylo Sikan ve Oleksandr Zubkov'un ardından Gaziantep FK forması giyen Mustafa Eskihellaç'ı da kadrosuna kattı. İki kulüp arasında yapılan pazarlıklar sonucunda taraflar 15 milyon TL bonservis bedelinde el sıkıştı. Oyuncu da bordo-mavililere gelebilmek için 2 aylık alacağından vazgeçti. Mustafa Eskihellaç, sağlık kontrollerinin ardından bugün takımla birlikte ilk antrenmanına çıkacak. Trabzonspor'da Barisic'in Leganes'e kiralanması, Eren'in cezalı olması ve Arif'in sakatlığı nedeniyle sol bek pozisyonunda eksiği bulunan Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş'in, Mustafa'ya Eyüpspor maçında sol bekte görev vermesi bekleniyor.



KİMDİR?

Bu sezon 18 maça çıkıp 1 asist yapan Mustafa, Trabzon'da BAL Ligi'nde Düzyurtspor forması giyerken dikkat çekmiş ve Yeni Malatyaspor'a transfer olmuştu. Milli futbolcu, bu sezon 8 karşılaşmada sol bek, 3 maçta sol kanat, 3 maçta orta saha, 2 maçta sağ kanat ve 1 maçta sağ bek oynadı

ÜÇÜ BİR ARADA

Bordo-mavililerin Ukraynalı futbolcuları Zubkov, Batagov ve Sikan dünkü idman öncesi objektiflere poz verdi.