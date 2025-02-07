Fati’den ‘u’ dönüşü

Beşiktaş'ın bir süredir transfer listesinde olan Ansu Fati konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick tarafından Valencia maçı kadrosuna dahil edilmeyen
22 yaşındaki futbolcuya "Oynayabileceğin bir kulüp bul"
dendi. Genç sol kanat, kariyerinde yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle bir türlü istediği patlamayı yapamadı ve istikrar sağlayamadı. Şu an sağlıklı durumda olan İspanyol oyuncu, kiralık olarak gidebileceği seçenek arıyor. Fati'nin artık Beşiktaş'a sıcak baktığı ve siyah-beyazlıların yeniden istemesi halinde masaya oturabileceği aktarıldı. Siyah-beyazlılar, yaklaşık 2 hafta önce Barcelona'ya satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği sunmuştu.
2027'ye kadar sözleşmesi olan Fati, Avrupa'dan teklif beklediği için olumlu yaklaşmamıştı.
TFF'YE SİVAS BAŞVURUSU
Beşiktaş, cumartesi günü 19:00'da 4 Eylül Stadyumu'nda Sivasspor ile oynayacağı maç öncesinde karşılaşmanın saatiyle ilgili TFF'ye başvurura bulundu. Siyah-beyazlılar, akşam hava sıcaklığının -10 dereceyi bulacağını ve sporcu sağlığı açısından olumsuz etkilerinin olacağını belirterek maçın gündüz oynanmasını talep etti. Bunun üzerine Sivasspor cephesiyle de görüşüldü. Yayıncı kuruluşun da bu isteğe olumlu baktığı bildirildi. Ancak federasyondan yanıt alamayan Kartal dün resmi sitesinden TFF'ye şu çağrıyı yaptı: "Net Global Sivasspor maçımızın saat değişikliği ile ilgili talebimize cevap vermeyi düşünüyor musunuz?"