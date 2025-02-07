Fati’den ‘u’ dönüşü

Beşiktaş'ın bir süredir transfer listesinde olan Ansu Fati konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.22 yaşındaki futbolcuyadendi. Genç sol kanat, kariyerinde yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle bir türlü istediği patlamayı yapamadı ve istikrar sağlayamadı. Şu an sağlıklı durumda olan İspanyol oyuncu, kiralık olarak gidebileceği seçenek arıyor. Fati'nin artık Beşiktaş'a sıcak baktığı ve siyah-beyazlıların yeniden istemesi halinde masaya oturabileceği aktarıldı.2027'ye kadar sözleşmesi olan Fati, Avrupa'dan teklif beklediği için olumlu yaklaşmamıştı.Beşiktaş, cumartesi günü 19:00'da 4 Eylül Stadyumu'nda Sivasspor ile oynayacağı maç öncesinde karşılaşmanın saatiyle ilgili TFF'ye başvurura bulundu. Siyah-beyazlılar, akşam hava sıcaklığının -10 dereceyi bulacağını ve sporcu sağlığı açısından olumsuz etkilerinin olacağını belirterek maçın gündüz oynanmasını talep etti. Bunun üzerine Sivasspor cephesiyle de görüşüldü. Yayıncı kuruluşun da bu isteğe olumlu baktığı bildirildi. Ancak federasyondan yanıt alamayan Kartal dün resmi sitesinden TFF'ye şu çağrıyı yaptı: "Net Global Sivasspor maçımızın saat değişikliği ile ilgili talebimize cevap vermeyi düşünüyor musunuz?"