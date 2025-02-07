Kardeşe en acı görev

Uzun süredir kanser tedavisi gören 47 yaşındaki kardeşi Gürsoy Yalçın'ı önceki gün kaybeden teknik direktör Sergen Yalçın, en zor görevini yerine getirdi. Beşiktaş'ın teknik direktörlük teklifini, 'Tedavi sürecinde kardeşimi yalnız bırakmak istemiyorum" diyerek reddeden Yalçın, dün kardeşini son yolculuğuna uğurladı.
Yalçın ailesini Kilyos Camii'nde kılınan cenaze namazında spor ve sanat dünyasından isimler yalnız bırakmadı. Beşiktaşlı futbolcular Ersin, Salih, Mert Günok, Necip ile antrenör Serdar Topraktepe, Eyüp Teknik Direktörü Arda Turan, Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı cenaze törenine katıldı.