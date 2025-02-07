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Giriş Tarihi: 7.2.2025 16:07

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda son durum!

Süper Lig'in 23. haftasında yarın oynanacak Sivasspor - Beşiktaş maçı öncesi Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun zemini kardan temizlendi. Stadyumda alttan ısıtma sistemi de aralıksız çalışıyor.

İHA
Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda son durum!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor, yarın saat 19.00'da Beşiktaş'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesi Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun zemini kardan temizlendi.

Yetkililer tarafından, kar yağışının sürmesi nedeniyle saha zeminine fazla müdahale edilemediği belirtilirken, stadyumun alttan ısıtmasının ise ekim ayından beri çalıştığı öğrenildi.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nun toprak ısısının 22 derece olduğu bildirilirken, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanları ile kulüp çalışanları tarafından çevre ve pist temizliği de aralıksız olarak devam ediyor.

Diğer yandan maç günü hava sıcaklığının -8 derece civarında olması ve maç saatinde de hafif kar yağışı da bekleniyor.

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Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda son durum!
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