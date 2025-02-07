Trabzonspor’a Norveçli orta saha!

Ara transfer dönemi sona ermeden kadrosuna bir orta saha oyuncusu da katmak isteyen Trabzonspor'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Bordo-mavililer Belçika'da Club Brugge forması giyen Hugo Vetlesen'in transfer listesine girdiği öne sürüldü. Belçika basınında çıkan haberlerde, Karadeniz devinin 24 yaşındaki futbolcuyu yakın takibe aldığı kaydedildi. Vetlesen ise Club Brugge'den ayrılmaya sıcak bakıyor.

Belçika kulübüyle sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek Norveçli orta saha, bu sezon 5'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 27 resmi karşılaşmada şans buldu. Esas pozisyonu 8 numara olan Vetlesen, aynı zamanda 10 numarada ve sağ kanatta da yer alabiliyor. Zaman zaman Norveç Milli Takımı'nda da şans bulan genç futbolcu, her iki ayağını kullanabilmesiyle dikkat çekiyor. Hugo Vetlesen'in piyasa değeri de 6 milyon euro olarak gösteriliyor.