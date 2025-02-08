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Giriş Tarihi: 8.2.2025 17:51 Son Güncelleme: 8.2.2025 18:02

Beşiktaş, Sivasspor'a konuk oluyor! Solskjaer'in ilk 11 tercihi belli oldu...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlıların ilk 11'i belli oldu.

Beşiktaş, Sivasspor’a konuk oluyor! Solskjaer’in ilk 11 tercihi belli oldu...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş zorlu Sivasspor deplasmanında sahaya çıkıyor. Siyah-beyazlıların ilk 11'i belli oldu.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Sonko, Poungouras, Ziya, Moutoussamy, Tolga, Charisis, Simic, Efkan, Manaj

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rashica, Joao Mario, Muçi, Immobile

BG Grup 4 Eylül stadyumunda oynanacak mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak. VAR'da ise Danimarkalı Jakob Sundberg görev alırken AVAR'da Abdullah Bora Özkara yer alacak.

Beşiktaş, ligin ilk yarısında rakibiyle İstanbul'da oynadığı maçı 2-0 kazanmıştı. Türkiye Kupası'nda ise Ocak ayında oynanan maçı Beşiktaş deplasmanda 1-0 kazandı.

LİGDE 38. RANDEVU

Beşiktaş ile Sivasspor, Süper Lig'de 38. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 37 karşılaşmada siyah-beyazlılar, 19 kez sahadan galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlı ekibe 12 kez mağlup olan Beşiktaş, 6 maçta ise puanları rakibiyle paylaştı. Siyah-beyazlılar rakip fileleri 53 kez havalandırırken, Sivasspor'un ise bu maçlardaki 39 golüne engel olamadı.

KARTAL DEPLASMANDA 18 PUAN BIRAKTI

Siyah-beyazlılar, bu sezon ligde dış sahada çıktığı 10 maçta 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Bu sezon deplasmanda oynadığı müsabakalarda 18 puan kaybı yaşayan Beşiktaş, fileleri 12 kez havalandırırken, kalesinde ise 9 gole engel olamadı.

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Beşiktaş, Sivasspor'a konuk oluyor! Solskjaer'in ilk 11 tercihi belli oldu...
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