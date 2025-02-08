Bir bilet daha kesilecek

Ziyech ve Batshuayi ile yollarını ayıran, Victor Nelsson'u da kiralık olarak Roma'ya gönderen Galatasaray ara transfer döneminde Morata, Lemina ve Carlos Cuesta'yı kadrosuna katınca yabancı kontenjanı doldu.ile 14'ü tamamlayan sarı-kırmızılı kulübün, sağ bek takviyesi için önünde iki yol var. İlk planlamada sezonu kapattı gözüyle bakılan Mauro İcardi'nin sözleşmesi dondurulacak... İkinci ihtimalde ise gözler Yusuf Demir'e çevrilecek. 21 yaşındaki oyuncunun Boluspor maçındaki performansı olumlu bulunsa da kiralık gönderilerek düzenli oynaması hedefleniyor. Yabancı kontenjanında kabul edilen Yusuf Demir'in de tribünde oturmak yerine başka bir takıma sıcak baktığı öğrenildi.