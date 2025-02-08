Derbide geri dönecek!

Mauro İcardi, İstanbul'a gelerek hem takım arkadaşları ile hasret giderdi hem de yönetim ve teknik heyet ile görüştü… Tottenham maçında yaşadığı ağır sakatlığın ardından Arjantin'e giden ve burada ameliyat olan Mauro İcardi, sonrasında ise tedavi sürecine başlamıştı.Yıldız forvet, Arjantin medyasında her gün özel hayatı ile manşetlere çıkarken G.Saray cephesi ise sezonu kapatan oyuncunun sağlık durumunu merak ediyordu. Kulüp doktoru Yener İnce, futbolcu ile sık sık görüştüklerini ve raporlarına baktığını söylerken İcardi'nin de yeni sevgilisi China Suarez ile yaptığı İstanbul seyahati herkesi rahatlattı. Okan Buruk ile de görüşen ve takım arkadaşları ile de hasret gideren oyuncu, sonrasında ise Suarez ile İstanbul'u gezdi. İcardi, özel uçak ile geri dönerken