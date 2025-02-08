Enner Valencia'dan Keny Arroyo'ya övgü dolu sözler: "Beşiktaş taraftarı ona bayılacak"

Brezilya'da Internacional forması giyen Fenerbahçe'nin eski yıldızı Enner Valencia, Beşiktaş'a transfer olan vatandaşı Keny Arroyo için ülke basınına değerlendirmelerde bulundu.
Valencia, 18 yaşındaki oyuncunun karakter olarak çok sakin ve düzgün bir insan olduğunu ifade ederek, "Çok yetenekli bir oyuncu. Dün kendisiyle biraz konuştum ve ona İstanbul konusunda yardımcı olabileceğimi söyledim. Çok şükür güzel ayrıldım ve orada halâ birçok arkadaşım var. Nerelerde kalabileceği yönünde tavsiyelerde bulundum, çünkü ben Beşiktaş'ın antrenman sahasına iki dakika uzaklıkta yaşıyordum" dedi.
"TARAFTAR ONA BAYILACAK"
Arroyo'ya ne gibi tavsiyelerde bulunduğu sorulan Valencia, "Türkiye'de çok fiziğe dayalı bir futbol oynanıyor. Ama Keny'nin sahip olduğu yetenekle bunun üstesinden geleceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ta harika işler başaracağını düşünüyorum. Harika bir takıma gidiyor, harika bir taraftarın önünde futbol oynayacak. Beşiktaş taraftarı ona bayılacak" şeklinde konuştu. (De una)
VALENCIA'NIN FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'de üç sezon forma giyen Ekvadorlu oyuncu, 116 maçta 59 gol 17 asistlik performans sergiledi. Valencia, 2022/2023 sezonunda da gol kralı oldu.