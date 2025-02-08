Enner Valencia'dan Keny Arroyo'ya övgü dolu sözler: "Beşiktaş taraftarı ona bayılacak"

"TARAFTAR ONA BAYILACAK"

Arroyo'ya ne gibi tavsiyelerde bulunduğu sorulan Valencia, "Türkiye'de çok fiziğe dayalı bir futbol oynanıyor. Ama Keny'nin sahip olduğu yetenekle bunun üstesinden geleceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ta harika işler başaracağını düşünüyorum. Harika bir takıma gidiyor, harika bir taraftarın önünde futbol oynayacak. Beşiktaş taraftarı ona bayılacak" şeklinde konuştu. (De una)

VALENCIA'NIN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de üç sezon forma giyen Ekvadorlu oyuncu, 116 maçta 59 gol 17 asistlik performans sergiledi. Valencia, 2022/2023 sezonunda da gol kralı oldu.