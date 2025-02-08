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Giriş Tarihi: 8.2.2025

Frankowski yola çıktı!

Aslan, daha önce temas kurduğu Lens’ten Frankowski’nin transferinde büyük aşama kaydetti. 29 yaşındaki oyuncuda ufak detaylar kaldığı öğrenildi. Her ihtimale karşı Juanlu Sanchez de yedekte tutuluyor. Solda ise Eren Elmalı’nın yanı sıra Alanyalı Yusuf Özdemir de listeye alındı

MEHMET ÖZCAN
Frankowski yola çıktı!

Galatasaray'da tam gaz harekât sürüyor. Türkiye içinde 11 Şubat'a kadar zamanı olan sarı-kırmızılılar, fırsat transferini sağ bek ve sol beke planlamıştı. Jelert'in yetersiz performansı ve Jakobs'un sakatlık problemi, Aslan'ı yeni arayışa iterken dün sıcak gelişmeler yaşandı. Sağ kenar için düşünülen Lens'ten Przemyslaw Frankowski için yapılan pazarlıklarda mutlu sona yaklaşıldı.

LENS KADROYA ALMADI!
Fransız kulübüne daha önce 5 milyon Euro öneren Cimbom, bu rakamı revize etti. Son teklife olumlu yaklaşan Lens, bugün Nice ile oynayacağı lig maçının kadrosuna Polonyalı sağ beki almadı. Sevilla'dan Juanlu Sanchez de yedekte tutuluyor. Sol bekte Eren Elmalı'da indirim beklenirken, Rangers'tan Rıdvan Yılmaz ile Alanyaspor'dan Yusuf Özdemir de gündemde.

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Frankowski yola çıktı!
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