Göztepe’den tarihi karar

SÜPER Lig kulübü Göztepe, benzeri görülmemiş bir karara imza attı. Sarıkırmızılılar, kulübü zarara uğratabilecek her türlü davranıştan kaçınılması gerektiğini belirtirken, bireysel ihlallerin, tribün bloğunun ceza almasına sebebiyet vereceği hatırlatıldı ve şu açıklama yapıldı: "Bu durum, kurallara uygun davranan taraftarlarımızın da mağdur olmasına neden olmaktadır. Kulübümüz hem taraftarımızı hem de kendisini korumak adına, 2 Şubat Pazar günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan Göztepe-Alanya maçından itibaren, ceza almamıza sebep olan taraftarların kombinelerini süresiz iptal edecektir. Bu karar, kulübümüzü ve taraftarımızı daha adil bir şekilde temsil etmek, Göztepe'mizi hak ettiği yerlerde görmek için alınmıştır."